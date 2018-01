Site quer ser o médico online - Link - Estadão

Entrevista com Elen Dekel, CEO do Medico.com, para tirar dúvidas sobre saúde

SÃO PAULO – Ex-Google (foi gerente de produto da empresa por sete anos), Elen Dekel percebeu a carência de um site confiável sobre saúde – especialmente nos países em desenvolvimento. Foi por isso que fundou o Medico.com, que funciona como uma rede social sobre tema, com moderação técnica. Conversamos com ele sobre o lançamento do site no País.

Quais são as maiores dúvidas sobre saúde?

Os tópicos mais populares são diabetes, depressão, câncer, doenças do coração e cirurgia plástica. Isso bate com essas condições na sociedade em geral.

“Moderamos as perguntas e respostas para ter certeza de que ninguém está dando diagnóstico médico no site”

Muita gente usa a internet em vez de ir ao médico. Você se preocupa com isso?

Queremos que o Medico.com seja um complemento à consulta médica. Nunca uma substituição. Nós acreditamos que uma vez que o paciente tem mais informações, ele será cada vez mais ativo em cuidar da própria saúde e poderá trabalhar melhor com o médico.

É possível evitar o autodiagnóstico?

Nós fornecemos uma combinação de informações sobre saúde de alta qualidade que foi escrita e validada por médicos. Também fornecemos uma plataforma para os pacientes compartilharem informações e experiências. Moderamos todas as perguntas e respostas para ter certeza de que ninguém está dando diagnóstico médico no site. Também não há promoção de nenhum remédio ou tratamento.

O Brasil é diferente de outros países nesse aspecto?

Nós estamos muito animados com o Brasil, porque é mercado grande e dinâmico. Em paralelo, o nível socioeconômico de muitas pessoas está crescendo, o que aumenta também as preocupações com a saúde. Além disso, para as pessoas que não podem ir ao médico com frequência, o Medico.com pode ser uma boa fonte de informações gerais

