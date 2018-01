Site revela patente para smartphone do Facebook - Link - Estadão

Reprodução/Patent Bolt

SÃO PAULO – Dando força a rumores que vêm e vão ao longo dos últimos anos, o site Patent Bolt localizou um pedido de patente do Facebook nos EUA para um smartphone.

O pedido é de 2011, mas só foi revelado agora. Nele, estão várias propostas de modelos, com alterações em certas características físicas e funções. O que as diferentes versões do pedido têm em comum, e que seria uma inovação deste celular, é a presença de duas superfícies de toque. Além da tradicional tela frontal, aparecem nos desenhos das patentes uma área “touch” também na lateral do telefone, como se pode ver na ilustração acima.

Segundo o Patent Bolt, as mudanças nos desenhos demonstram uma empresa “continuamente refinando” o produto. Também indicam que o Facebook “deixa claro que quer que seu hardware tenha uma diferença física distinta para que se destaque da multidão de produtos similares”.

De acordo com as informações da patente, os aparelhos poderão identificar presença, localização e movimento de duas fontes de toque, que podem incluir toques com dois ou três dedos.

O celular também virá com os tradicionais recursos dos smartphones, como câmera, GPS, acesso a redes 4G (LTE), alto-falantes, reconhecimento de voz, cartão de memória SD e sensor biométrico (leitor de digital, como no iPhone 5S).

O escritório norte-americano do Facebook não comentou a patente. Não há qualquer pista de época de lançamento para o modelo.

Em uma entrevista para a Wired no ano passado, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg disse sobre a possibilidade de fabricar smartphones:

“Não acho que seja a estratégia correta. Somos uma comunidade de mais de um bilhão de pessoas e os telefones que melhor vendem – sem contar o iPhone – podem vender 10, 20 milhões. Se fizessemos um telefone, só alcançaríamos 1 ou 1 porcento de nossos usuários. Isso não faria nada incrível para nós. “