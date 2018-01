Site torna a busca por um apartamento mais divertida - Link - Estadão

Se você já procurou apartamento ou casa para alugar, deve saber o quanto a busca é chata e cansativa. Há dois jeitos básicos para encontrar um bom imóvel: rodar a cidade anotando as placas ou olhar nos classificados impressos ou na internet.

O site americano PadMapper, lançado na quarta-feira (12), juntou as duas maneiras e criou um mashup no Google Maps com os imóveis disponíveis para locação. O slogan do serviço já diz tudo: “Making Apartment Hunting Suck Less”, algo como “tornando a caça por um apartamento menos chata”.

No serviço, você roda pelo mapa e encontra vários imóveis – todos eles com valor da locação, informações e fotos. Dá para acionar filtros com preço, número de banheiros e quartos e até dividir o aluguel em preço por quatro, para quem quer montar uma república.

Aqui dá para ter uma ideia de como o sistema funciona:

[kml_flashembed movie="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5950606%26server=vimeo.com%26show_title=1%26show_byline=1%26show_portrait=0%26color=%26fullscreen=1" width="400" height="270" wmode="transparent" /]

O PadMapper é divertido até para quem não está procurando apartamento de verdade – de um jeito intuitivo e simples, dá para checar quanto custa aquele apartamento na beira do Central Park, em Nova York, e viajar pelas maiores cidades dos EUA.

O Link torce para que o serviço chegue (ou seja adaptado) ao Brasil.