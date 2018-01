Site Yobi3D é acervo de modelos em 3D de objetos diversos - Link - Estadão

Usuário pode rodar e dar zoom em objetos no Yobi3D. FOTO: Reprodução Usuário pode rodar e dar zoom em objetos no Yobi3D. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Quando você quer ver uma foto de alguma coisa, nos dias de hoje, a coisa mais simples a se fazer é digitar essa coisa no Google Imagens e torcer pela sorte. Mas o que fazer se você quiser um modelo 3D?

A solução pode vir do Yobi3D, um banco de imagens criado em junho, que contém versões tridimensionais de inúmeros objetos, e deixa o usuário rodar os modelos para vê-los por diferentes ângulos. É uma iniciativa especialmente útil para quem brinca com animações ou já tem uma impressora 3D

“Fiquei impressionado com a capacidade que os navegadores de web de hoje em dia tem para renderizar gráficos em 3D”, diz o CEO do Yobi, Jessy Lee.

Por agora, talvez as buscas do Yobi sejam um bocado imprecisas (“David Bowie”, por exemplo, resultou em reproduções do Davi de Michelangelo) e esparsas, mas a empresa promete que vai ampliar cada vez mais seus motores de busca para encontrar mais modelos 3D na internet.

Para quem busca modelos para impressão em 3D, outra alternativa interessante é o Thingiverse, biblioteca de modelos criada pela MakerBot, uma das principais fabricantes de impressoras 3D.