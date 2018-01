Sites .br" cresceram 5% em um ano" - Link - Estadão

A base mundial de domínios na internet cresceu em cerca de 12,3 milhões no segundo trimestre de 2010, uma expansão de 7 % em relação a 2009, afirma estudo publicado pela VeriSign. No levantamento, o número de domínios com o código do Brasil subiu 5% em base anual.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

De acordo com o estudo da VeriSign, empresa que fornece serviços de infraestrutura para a web, o Brasil foi o sétimo maior registrador de novos domínios com código de país do mundo entre abril e junho. Em primeiro aparece a Alemanha, seguida por Reino Unido e China.

Sobre os nomes de domínio de primeiro nível, o segundo trimestre terminou com uma base de 196,3 milhões de domínios, ou alta de 7% (12,3 milhões de registros) sobre igual período de 2009 e 2% ante o primeiro trimestre.

A ordem dos maiores conjuntos de nomes de domínio em primeiro nível pouco se alterou no segundo trimestre.

No período, os maiores conjuntos de nomes de domínio foram “.com”, “.de” (Alemanha), “.net”, “.uk” (Reino Unido), “.org”, “.cn” (China), “.info”, “.nl” (Holanda), “.eu” (União Europeia) e “.ru” (Rússia).

/ REUTERS