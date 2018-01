Sites poderão incorporar botão +1 do Google - Link - Estadão

Lembra do botão +1, a ideia que o Google teve para matar o ‘Like’, do Facebook? Por enquanto ele estava restrito às buscas do Google, até porque a funcionalidade ainda não podia ser adicionada em sites e blogs. O Google resolveu mudar isso e anunciou nesta quarta, 1, que o botão vai começar a aparecer em alguns sites patrocinados pelo buscador e, em seguida, vai ser liberado para todos os outros que desejarem tê-lo.

Desde março, o discreto sinal de adição já aparecia nas buscas do Google e indicava se os seus amigos gostaram ou não de determinado resultado de pesquisa ou link.

O Google já colocou no ar o site que permite a customização da aparência e das dimensões do botão, que pode ser ter seu código alterado. A esperança do Google é que o botão ajude a combater a onipresença do Facebook como medidor de audiência e compartilhamento de sites e blogs.