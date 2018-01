Sites promovem blecaute contra Sopa - Link - Estadão

A foto que abre este post traz a home do Google em inglês com uma tarja preta. É um protesto contra os projetos de lei antipirataria Sopa e Pipa que tramitam no Congresso americano.

A oposição às leis uniu os representantes do mundo digital, que se manifestaram através de suas páginas. As ações incluem de colocar uma tarja preta no logo (como fez o Google e o Twitpic) até sair do ar por 24 horas (caso do Wikipedia e BoingBoing) A página SopaStrike centraliza o movimento anti-Sopa/Pipa com instruções para quem quiser aderir. A principal é “contate o Congresso”.

Veja abaixo homes de sites que participaram do protesto:

Wikipedia

Boing Boing

Xkcd

Mozilla

Twitpic

WordPress

Reddit

Wired

Gizmodo