Sites reunem tudo o que você deveria ter visto na internet - Link - Estadão

Foi pensando nisso que o revisor e redator publicitário Greg Rutter, de Nova York, criou o www.youshouldhaveseenthis.com, uma lista com 99 links – a maioria deles, vídeos – que você já deveria ter visto na internet. Estão lá clássicos como o Afro Ninja, Chocolate Rain, I Can Haz Cheezburger, e Charlie, the unicorn. Mas mesmo o internauta mais bem informado dificilmente conhece todos os 99 links – por isso, vale a visita.

Inspirado da ideia de Greg, o brasileiro Alexandre Harth criou o www.vocedeveriatervisto.com, a versão brasileira do site de Greg. A lista de Alexandre, contudo, é maior – começou com 101 sites, é atualizada constantemente pelo autor e está com 156.

Os dois sites são índices imprescindíveis pra quem deseja saber quais os principais virais da web – na língua inglesa e na língua portuguesa. O Link conversou com os dois responsáveis pelos sites e falou mais sobre os chamados single-serving websites, que numa tradução livre seriam sites ‘monouso’, que têm apenas um propósito único e simples.

Greg Rutter, criador do www.youshouldhaveseenthis.com:

O que é legal na internet é que elas constantemente apresenta a você novos sites. Desde que eu publiquei minha lista houve algumas coisas que apareceram e eu considerei adicionar. O Keyboard Cat, o Auto-Tune The News e o JK Wedding Entrance chegaram os três a um ponto em que deveriam ser considerado coisas que você deveria ter visto. Talvez algum dia haja links o suficiente para compilar uma segunda lista.

Mantive por um tempo o OneGreatThingToday.com, que servia exatamente para o que o nome promete: uma coisa muito legal todos os dias. Mnative o site por aproximadamente um ano e meio, até que se tornou complicado atualizar. Depois de um debate presidencial aqui nos EUA, em que o senador McCain parecia piscar demais, fiz um site chamado McCainBlinks.com, que continha só uma foto do McCain que piscava se você colocasse a seta do mouse sobre ela. E também criei o SpecialSandwichAtMandO.com em homenagem a um delivery perto do meu trabalho, que faz um sansuíche especial para cada dia da semana. Adoraria criar mais sites ‘monouso’ no futuro, mas é que se trata na maioria das vezes de deixa a inspiração bater.

E porque manter iniciativas como essa, em que você só tem gastos e não ganha nada em troca?

Me interesso por estes tipos de site porque são muito simples de fazer, comunicam uma ideia simples e podem ser aproveitados ou ignorados. Se alguém gosta da idéia, vai passar para frente. Se não, não compartilham. É um senso de ‘Darwinismo virtual’: a sobrevivência do mais forte.

Você tem outras sugestões de sites ‘monouso’ que gosta de visitar ou se interessa pela proposta?

Sou muito fã do WhatColorIsTheEmpireStateVideo.com, tanto porque é útil quanto porque foi um amigo meu, Corey, quem o fez. É ele também o gênio por trás do PlayHimOffKeyboard.com, que eu também adoro. Outros que eu curto são o BarackObamaIsYourNewBicycle.com, IsItChristmas.com, DoWebsitesNeedToLookExactlyTheSameInEveryBrowser.com e AbeVigoda.com.

Você conhece o ‘vocedeveriatervisto.com’, a versão brasileira do seu site?

Alexandre Harth, responsável pelo http://www.voceveriatervisto.com:

Quanto tempo você demorou pra compilar toda a lista?

Em uma semana reuni todos os 101 itens iniciais. Pedi a ajuda de amigos e consultei listas de mais vistos que lembrava.

E quais critérios usou?

Os critérios eram basicamente popularidade, nivel de bizarrice e gosto pessoal.

A ideia original tem 99 sites. Sua lista tem 156. Você a tem ‘atualizado’ ao longo do tempo, a medida que novos virais aparecem?

Minha lista tem 156, mais 3 menções honrosas. Já fiz duas atualizações. Começou com 101, depois 142 e agora 156. A ideia é que a lista se mantenha sempre atualizada conforme surgirem novos hits na web brasileira.

Por que manter um site desse, que não te dá lucro – só despesas?

Na verdade minha despesa foi só uma: comprar o domínio. Foi bem barato. Como o site é super simples, não demanda que eu gaste dinheiro com servidor ou outras coisas. O site é meio um hobby, está lá e eu vou atualizando. Além disso é legal ver ele aparecer na mídia, tanto online quanto off. E como trabalho na área de publicidade, posso colocar o site no portifólio também.