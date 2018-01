sjobs@apple.com - Link - Estadão

Cuidado: se você mandar um e-mail para o Steve Jobs ( sjobs at apple.com), é bem capaz que ele responda – e nem sempre ele é bem educado ou político. O jornalista Ryan Tate, do Valleywag, aprendeu isso depois de mandar uma mensagem para o fundador da Apple no fim da noite de sexta-feira, reclamando do sistema fechado do iPad, e ser fuzilado com respostas como “E você, o que você criou de bom? Você criou algo ou só critica o trabalho dos outros e diminui suas motivações?”.

Tudo começou depois que o jornalista viu um anúncio chamando o tablet da Apple de “revolucionário”. Ele não aguentou e escreveu:

“Se Bob Dylan estivesse fazendo 20 anos hoje, o que ele acharia da sua empresa? Ele acharia que o iPad tem algo a ver com “revolução”? As revoluções têm a ver com ser livre”.

Duas horas e meia depois, Jobs respondeu:

Sim, ser livre de programas que roubam seus dados pessoais. Ser livre de programas que detonam sua bateria. Ser livre da pornografia. Sim, ser livre. Os tempos estão mudando, e alguns caras tradicionais do mundo PC sentem que o mundo deles está sumindo. Está mesmo.

Tate então reclamou da briga da contra a Adobe, da política antipornografia da App Store e, novamente, do sistema fechado do iPad: “Quer saber? Não quero me ver ‘livre’ da pornografia. E até minha esposa concorda com isso”, disse. Incansável, Jobs retrucou novamente: “Se você tem filhos, deveria se preocupar em se ver livre da pornografia”.

Com Tate subindo o tom e não dando o mínimo sinal de que concordaria ou ao menos aceitaria os argumentos do CEO da Apple, Jobs tentou acalmar a discussão:

Por que você está tão bravo por causa de um assunto técnico como esse? Isso não diz respeito à liberdade, mas sim sobre a Apple tentar fazer o melhor para seus usuários. Clientes, desenvolvedores e editoras podem fazer o que bem entenderem – eles não têm que comprar ou desenvolver ou publicar no iPad se não quiserem.

E veio mais uma resposta, mais uma vez repetindo que não, não era um problema técnico. Steve não aguentou e deu sua cartada final.

Estamos tentando de tudo para concretizar (e preservar) a experiência de uso que imaginamos. Você pode até discordar, mas nossa intenção é pura. E aliás, o que você fez que é tão maravilhoso? Você criou algo ou só critica o trabalho dos outros e diminui suas motivações?

Sem mais réplicas, o bate boca acabou às 2h20 da manhã.