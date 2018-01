Sky anuncia calibrador de tela e decodificador de TV Digital aberta - Link - Estadão

A operadora de TV por assinatura via satélite Sky oferecerá um acessório que dará aos aparelhos de alta definição da empresa a capacidade de sintonizar os canais abertos do sistema de TV Digital do Brasil. O aparelho, que será conectado à porta USB do sintonizador HDTV, pode ser alugado, a R$ 19,90 por mês, ou comprado, por R$ 599.

Isso resolve a maior desvantagem da Sky em relação à Net. Até agora, só a Net oferecia os canais abertos em alta definição. Com o acessório – que precisa de um módulo extra conectado à antena Sky, instalado pelo técnico – o sintonizador da Sky terá acesso a esses canais sem a necessidade de conectar outro aparelho ao televisor.

Apesar do preço salgado – um sintonizador de TV Digital custa em média R$ 400 nas lojas – quem não gosta de fazer malabarismos com vários controles remotos vai gostar da novidade, especialmente porque é possível gravar no HD do aparelho da Sky 500 GB de programação.

Outra novidade apresentada foi o serviço de calibragem do televisor. A Sky licenciou a tecnologia de calibragem da THX, a maior autoridade em som e imagem em home theaters do mundo. Por R$ 99, um técnico treinado vai até a casa do cliente, munido de um equipamento que mede a cor e a luiminosidade da tela, e aplica o teste da THX, deixando a tela da TV em condições de luminosidade e cor ideais para o ambiente. Se necessário, ele orienta o consumidor para o melhor posicionamento da tela, para atingir as melhores condições de visualização possíveis.

A versão light dessa calibragem pode ser acessada gratuitamente em praticamente todos os filmes da Lucasfilm, como o novo Indiana Jones, Guerra nas Estrelas: As Guerras Clônicas e as versões remasterizadas de Guerra nas Estrelas. Mas para muita gente, o processo de calibragem pode ser complicado. Para quem está disposto a desembolsar R$ 99 para que alguém treinado faça o teste, pode ser uma boa.

O outro anúncio da empresa tem como alvo quem não quer gastar muito e tem recepção ruim na área onde mora. Além dos canais por assinatura, que podem ser pagos por meio de cartões pré-pagos, um adaptador permitirá que o decodificador da Sky capte os canais abertos via satélite, usando a pequena antena do serviço, em vez das caras e mastodônticas antenas parabólicas.

Essa opção é particularmente interessante para casas de praia, em que o usuário passa pouco tempo por mês. Nos eventuais fins de semana, o consumidor acessa apenas os canais gratuitos via satélite. nas férias, compra o cartão pré-pago e acessa os canais pagos que escolher, além dos grátis.