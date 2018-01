Sky oferecerá banda larga fixa 4G - Link - Estadão

Empresa garante que irá de fato entregar ao consumidor a velocidade contratada no plano

Propaganda da HTC na CES 2011. FOTO: Tatiana de Mello Dias/AE

BRASÍLIA – A banda larga 4G lançada nesta terça-feira, 13, pela Sky em Brasília será apenas na modalidade fixa via wireless por enquanto, confirmou o presidente da companhia, Luiz Eduardo Baptista. Segundo ele, a plataforma instalada pela empresa na capital federal permite a oferta de internet móvel, mas esse serviço não será operado pela Sky no momento.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A empresa irá oferecer planos de 2 megabits por segundo (Mbps) e 4 Mbps, por R$ 79,90 e R$ 99,90, respectivamente. Apesar de ter velocidades inferiores às de outros planos comercializados no mercado, Baptista garantiu que a empresa irá oferecer de fato as velocidades contratadas. “Tivemos muitos cuidados. Achamos que prometer 10 Mbps e entregar apenas 1 Mbps não seria bom, porque temos boa imagem no serviço de TV”, completou.

Para o diretor da Nokia para a América Latina, Eduardo Araújo, o modelo implantado pela Sky em parceria com a companhia finlandesa garantirá não apenas a qualidade da banda larga, como a estabilidade da transmissão dos dados. “Estamos convencidos de que a tecnologia vai oferecer não só melhor satisfação, como também ganhos de produtividade”, acrescentou.

Já o presidente da Telebras, Caio Bonilha, destacou o fato de a estatal ser a fornecedora do protocolo IP de internet para a Sky. “Nós temos que atuar nos dois sentidos, o de ampliar a banda larga popular, mas também aumentar a cobertura para velocidades maiores”, concluiu.

/ AGÊNCIA ESTADO