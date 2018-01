Skype agora em celulares Nokia - Link - Estadão

O Skype lança hoje uma versão do seu comunicador VoIP para telefones Nokia, com o sistema Symbian ^1. Com isso, aumenta a quantidade de celulares que podem fazer ligações de Skype para Skype, discar para números de telefone ao redor do mundo pagando tarifas mais em conta que as das operadoras de celular e enviar SMS pela rede do Skype. Com o telefone conectado à uma rede Wi-Fi, as ligações de Skype para Skype são gratuitas, da mesma forma que no computador.

Segundo a Nokia, 200 milhões de usuários têm celulares compatíveis com o Skype.

Para baixar o aplicativo, entre na loja de aplicativos da Nokia, a Ovi Loja ou acesse http://skype.com/m pelo celular.

O programa por enquanto está disponível para os modelos touchscreen N97, N97 Mini, X6, 5800 Comes With Music e 5530. E também para os modelos, sem tela de toque, E72, E71 (ao fundo da imagem acima), E90, E63, E66, E51, N96, N95 (em primeiro plano, na imagem acima), N95 8GB, N85, N82, N81, N81 8GB, N79, N78, 6220 classic, 6210 Navigator e 5320.

Para ver a lista completa dos aparelhos compatíveis, acesse http://www.skype.com/go/symbian.