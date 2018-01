Skype bate recorde - Link - Estadão

O Skype cada vez mais se mostra uma ameaça às tradicionais empresas de telefonia. Nesta segunda-feira, 22, a companhia de comunicação via web divulgou seu mais novo recorde: 25 milhões de pessoas ao redor do mundo estavam conversando, ao mesmo tempo, pelo Skype. Para efeito de comparação, a Verizon Wireless, maior operadora de telefonia móvel dos Estados Unidos, tem 100 milhões de clientes.

Com a popularização da internet em todo mundo, o Skype só tende a crescer. Afinal, permite, gratuitamente, que duas pessoas que tenham o software em seus computadores ou celulares conversem de graça, independentemente da distância.

Mesmo quem tem Skype e quer falar com alguém que só conta com celular ou telefone fixo, paga muito menos pela ligação. Por fim, permite uma interação muito maior: as conversas podem ser feitas por áudio e vídeo. Cerca de 40% dos minutos que os usuários passam no Skype são gastos em conversas por vídeo.

Além do mais, o Skype se aliou ao Facebook, rede social com 500 milhões de usuários. Quem segura?