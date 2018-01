Skype e Facebook terão videochamada - Link - Estadão

A novidade é que agora é possível fazer chamadas do Skype para contatos que estejam somente no Facebook

SÃO FRANCISCO – O Skype, serviço de voz por IP comprado pela Microsoft, permitirá que usuários façam chamadas de vídeo a amigos no Facebook. O recurso gratuito, lançado nesta quinta-feira, em formato de teste, está disponível para download e é compatível com Macs e PCs . A novidade demonstra uma expansão da parceria assinalada entre as duas empresas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Desde julho, pelo Facebook, pessoas com conta no Facebook podem realizar chamadas de vídeos entre contatos da rede social. A novidade é que agora, a videochamada pode ser feita de alguém conectado no Skype para um contato seu que esteja online no Facebook, já que ambos estão integrados. O Skype tem inclusive um painel dedicado à rede social, sendo possível inclusive comentar atualizações de amigos e enviar mensagens instatâneas.

Jonathan Rosenberg, chefe de tecnologia do Skype, comentou a parceria com o Facebook e disse que o trabalho conjunto “está realmente nos levando a chegar muito mais perto do nosso objetivo”, que é o de interligar bilhões de pessoas através de videochamadas.

O Facebook, que está localizado em Palo Alto, na California, tem mais de 800 milhões de usuários no mundo todo. O Skype, que está localizado em Luxemburgo, tem aproximadamente 170 milhões.

/COM ASSOCIATED PRESS