Skype em 3G - Link - Estadão

O Skype lançou hoje a nova versão de seu aplicativo para iPhone. Com a atualização, os usuários poderão pela primeira vez fazer chamadas – para o próprio programa ou para telefones móveis e fixos – usando suas conexões 3G. Anteriormente, o programa só funcionava com conexão Wi-Fi.

Assim como as ligações feitas através da conexão sem fio, as chamadas de Skype para Skype em 3G serão gratuitas por um tempo, inicialmente estipulado até o final de 2010.

“O uso do Skype em 3G é a maior demanda entre os nossos clientes do iPhone. Essa nova versão é um grande passo no sentido de permitir que os nossos clientes possam levar e utilizar o Skype aonde quer que estejam”, disse Russ Shaw, diretor geral da área móvel da companhia.

A nova versão do aplicativo é compatível com iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPod Touch e iPad.