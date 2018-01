Skype está fora do ar - Link - Estadão

O Skype declarou nesta quarta-feira, 22, que alguns de seus “supernodes” (computador com uma configuração específica e conexão direta à internet), que permitem a comunicação entre os usuários, estão offline, o que causou a interrupção do acesso a milhões de pessoas no mundo todo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Peter Parkes, porta-voz de Skype, explicou em seu blog que os técnicos da companhia estão trabalhando para criar novos “supernodes” “o mais rápido possível” e retomar o serviço, mas advertiu que a solução “pode levar várias horas”.

“Algumas funções, como as videochamadas em grupo, podem precisar de mais tempo para voltar à normalidade”, acrescentou Parkes.

A empresa explicou que alguns dos computadores que atuam como “supernodes” e que são como “agendas telefônicas” foram desligados “por um problema que afeta algumas versões do Skype”.

Nas últimas horas, usuários do mundo todo reportaram a falha no serviço do popular sistema de comunicação pela internet, que foi confirmada pelo Skype por meio de sua conta no Twitter./EFE