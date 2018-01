Skype expande versão para Chrome; Firefox; Safari e IE - Link - Estadão

REPRODUÇÃO/LIFEHACKER

Baixar o Skype já não é mais condição para usar o serviço de chat e voz por IP da Microsoft. O chamado ‘Skype for Web’ é uma versão do software que roda diretamente no navegador, seja ele Chrome, Firefox, Safari ou Internet Explorer. Originalmente lançado em novembro passado, o acesso era restrito a alguns usuário no Reino Unido.

Nesta sexta, 5, o Skype liberou o acesso completo para usuários nos EUA e para o resto do Reino Unido.

A página web.skype.com contém trechos já traduzidos para português, além de uma área de tira-dúvidas inteiramente no idioma.

“Estamos lançando o Skype para Web para um grupo pequeno de usuários novos e existentes em países selecionados e expandiremos gradualmente a disponibilidade nos próximos meses”, diz o site. Em um post no blog oficial, a empresa comunica que continuará a levar o Skype for Web “ao redor do mundo nas próximas semanas”.

Enquanto o convite para usar a aplicação não chegar, os brasileiros continuarão a ver essa tela:

