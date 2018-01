Skype restabelece números online - Link - Estadão

O Skype fechou um novo acordo para restabelecer o serviço número online no País. A empresa fechou um acordo com o GT Group, empresa paulista de VoIP. O acordo com a prestadora anterior, Transit Telecom, não foi renovado desde março.

“Pedimos desculpas pela interrupção nas conversas de nossos usuários, e estamos trabalhando com o GT Group e as autoridades locais para que a situação volte ao normal assim que possível. Agradecemos aos usuários pela paciência, enquanto passamos por esse processo”, disse o Skype em comunicado.

O número online é um serviço que permite aos usuários receberem chamadas de telefones comuns e celulares direto no Skype. O serviço havia sido interrompido após um conflito entre o Skype e a Transit Telecom, que afirmou que a empresa havia rompido seu contrato de exclusividade.