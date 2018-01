Skype via 3G para iPhone e iPad - Link - Estadão

Fazer ligações do seu iPhone ficou mais fácil (e barato): agora os donos do celular da Apple poderão fazer ligações por Skype usando internet 3G (ante só era possível com uma conexão wi-fi). Além disso, a empresa de telefonia afirma estar muito “empolgada” com o iPad, novo gadget apresentado por Steve Jobs.

Além disso, os desenvolvedores que trabalham nas versões do Skype para o iPhone afirmam que a qualidade do som das ligações está sendo aperfeiçoada e chegará em breve no mesmo nível de um áudio que encontrávamos nos extintos CDs (lembram deles?).

iPad

O iPad, novo gadget da Apple, não tem a função de telefone. Pelo menos a tradicional. Pois como o aparelho terá conexão 3G, a Skype se mostra muito animada com a possibilidade de desenvolver um software para ele.

A empresa divulgou uma nota mostrando sua expectativa com a nova aposta de Jobs: “Estamos muito empolgados com o iPad. Nossa equipe já está analisando o aparelho e vendo todos os seus aspectos, e vocês podem esperar ouvir mais sobre o serviço Skype para o iPad”.

(via Mashable)