Skype virá em celulares de operadora americana - Link - Estadão

O aplicativo do Skype virá pré-instalado em celulares vendidos pela operadora americana Verizon Wireless. A parceria entre as duas empresas foi anunciada ontem durante a feira de telecomunicações Mobile World Congress, em Barcelona, Espanha.

Com o Skype no celular, os clientes americanos poderão fazer chamadas pela internet para seus contatos do Skype e até mesmo para números de telefones convencionais, usando os créditos que compram na conta do Skype.

Há pouco tempo uma parceria do tipo soava arriscada para as operadoras, que poderiam perder receita já que as pessoas não usariam mais sua rede para fazer chamadas. Por outro lado, com o Skype no telefone e com a possibilidade de fazer chamadas pela internet para qualquer lugar do mundo pagando tarifas baixas, as pessoas têm mais um motivo para assinar um plano de dados 3G com a operadora.