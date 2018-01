Slate briga com netbooks e não com iPad - Link - Estadão

O Slate, tablet da HP, surge como o primeiro rival do iPad da Apple. Mas será que ele realmente pode fazer frente a mais nova cria de Steve Jobs? O site mexicano Conecti.ca pôde passar um tempo com o Slate e afirma: não, ele não é concorrência para o iPad.

Foto reproduzida do site Conecti.ca

Para os mexicanos, o produto da HP é rival dos netbooks por possuir muito dos elementos de um computador convencional: “Office, Explorer, Chrome, Safari e tudo que se pode instalar no Windows. Tem Flash, mas isso infelizmente quer dizer que o aparelho te faz esperar por um longo e chato tempo até que seu sistema operacional carregue”, opina o Conecti.ca.

O site aponta os pontos positivos do Slate: entradas HDMI, USB e web cam. Eles concluem: “O Slate fica muito atrás do iPad, porém é o menor netbook completo que você pode encontrar por ai”.

O Slate tem duas versões: uma com 32 GB de memória por US$ 549 e outra de 64 GB por US$ 599. O tablet possui uma tela touchscreen de 8.9 polegadas com 1024 x 600 pixels de definição, processador Intel Atom Z530 de 1,6 GHz e 1GB de memória.

Abaixo, o quadro comparativo do Conecti.ca entre Slate e iPad