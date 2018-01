Smartcâmeras realmente inteligentes - Link - Estadão

Sony e Samsung apresentam novos modelos de câmeras que se conectam à internet e compartilham fotos instantaneamente

LAS VEGAS – A tendência apontada pela CES para 2013 é de que todos os eletrônicos domésticos ou voltados para entretenimento estarão conectados à internet . As câmeras, por sua vez, já se garantiram entre os aparelhos de prefixo “smart” e agora dispõem de modelos suficientes para ganhar escala.

Smartcâmeras são câmeras digitais que podem se conectar à internet por Wi-Fi ou usando seu próprio chip 3G/4G. Elas têm recursos como armazenamento de fotos na nuvem e compartilhamento das imagens por redes sociais ou entre dispositivos móveis próximos.

O melhor exemplo é a Galaxy Camera (que roda Android 4.1), que a Samsung apresentou em agosto durante a IFA, em Berlim. Trata-se de uma compacta point-and-shoot de 16 megapixels, com zoom de 21x, tela LCD touchscreen de 4,8″ (mesmo tamanho do Galaxy S3) e se conecta com Wi-Fi e 3G/4g. Essa Galaxy é vendida por US$ 500 pela operadora AT&T, nos EUA.

Para a CES 2013, a sul-coreana trouxe mais um modelo. O NX300 vem com lente intercambiável de 20.3 MP, tela AMOLED touchscreen de 3,3 polegadas, compartilha o conteúdo para tablets, smartphones e computadores que estejam conectados à mesma rede Wi-Fi (ele não tem 3G/4G), além de enviar para contatos via e-mail e redes sociais. A parte mais legal da história vem agora: a Samsung lançou, junto com a câmera, uma lente de 45mm que captura imagens em 2D ou 3D. Segundo a Samsung, trata-se da primeira lente removível do mercado. Ela chega em março deste ano por um preço estimado de US$ 750.

A Sony tem seus modelos de câmeras conectadas. São dois, já com preço definido: a NEX-5R, que sai por US$ 649 (sem lente), e a NEX-6, por US$ 849. As funcionalidades não vão muito além do esperado: conectam-se à internet via Wi-Fi e compartilham as fotos em redes sociais e em um serviço próprio de nuvem.

