Smartphone com duas telas passa a rodar Android - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

O YotaPhone 2 é um smartphone curioso. Ele possui duas telas – uma normal e outra, na traseira, com tecnologia e-ink (parecida com a dos e-readers) – e a bateria tem uma autonomia de dois dias em uso normal. O que afastava as pessoas do aparelho, porém, era o sistema operacional próprio da companhia e o preço alto. A fabricante russa Yota, então, resolveu tornar o aparelho mais acessível.

Uma nova atualização do smartphone permite que ele rode o sistema operacional Android 5.0 Lollipop. Além disso, a tela traseira está mais funcional. O usuário pode ver a caixa de entrada do Gmail, ver nível de bateria, rejeitar chamadas, responder SMS, exibir posts recentes de redes sociais e até colocar imagens, como uma capa de celular.

O restante das especificações técnicas continua como antes. A bateria dura, segundo o fabricante, dois dias em uso normal ou cinco dias usando apenas a tela traseira; câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 2 MP; e tela de 5 polegadas com Full HD.

E, além dessas melhorias, a empresa abaixou o preço do smartphone: está sendo vendido pelo equivalente de R$2100, enquanto, anteriormente, era cobrado R$2600.

O YotaPhone 2 está disponível somente na Europa. Ainda este ano, porém, ele deve chegar ao mercado norte-americano.