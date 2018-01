Smartphone e Twitter são os produtos mais populares no Japão - Link - Estadão

O Twitter e os smartphones foram os produtos mais populares no Japão em 2010, segundo a pesquisa “Hit Product Recognition Survey”, feita pela agência de propaganda Dentsu.

Os televisores de tela plana equipados com TV digital ocuparam a quarta posição na “Pesquisa de Reconhecimento de Produtos de Sucesso”, que a Dentsu realiza a cada ano, em que os aparelhos que consomem menos energia ficaram em oitavo lugar.

As viagens ao exterior a partir do aeroporto de Haneda, em Tóquio, que inaugurou um novo e deslumbrante terminal e retomou os voos internacionais depois de 32 anos, se situaram na sexta posição, segundo a pesquisa.

A Copa do Mundo de 2010, em que a seleção japonesa surpreendeu ao passar da fase de grupos, ficou em nono lugar.

Nos últimos anos os consumidores japoneses não têm dado muita atenção aos últimos gadgets e tendências, preferindo ir atrás de promoções e pechinchas uma vez que o ritmo econômica não anda bom, mas a última leva de produtos tecnológicos têm gerado um falatório considerável.

Tablets como o iPad da Apple vieram em 19º lugar, de acordo com o levantamento, mas ficam em décimo lugar na pergunta sobre quais serão os produtos e serviços de destaque no ano que vem.

As pessoas pesquisadas não se esqueçaram do ‘boom’ do 3D: filmes, TVs 3D e outros produtos de três dimensões ficaram na 15ª posição este ano, e a previsão é que saltem para sexto lugar no próximo ano, de acordo com a pesquisa.

A seguir, o “top 10″ da pesquisa realizada pela internet com 1.000 pessoas:

1. Smartphones

2. Twitter

3. Chiclete de azeite apimentado

4. TVs de tela plana com transmissão digital

5. Ryoma Sakamoto (uma popular figura histórica baseada em uma série de samurais)

6. Os voos internacionais do Aeroporto de Haneda

7. A torre Tokyo Sky Tree (nova torre de rádio que será inaugurada em 2012)

8. Produtos que consomem menos energia

9. Copa do Mundo da África do Sul

10. Lâmpadas de LED

