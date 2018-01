Smartphone montável do Google chega ao mercado no segundo semestre - Link - Estadão

Protótipo mais recente do smartphone modular divulgado pelo Google. FOTO: Divulgação Protótipo mais recente do smartphone modular divulgado pelo Google. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Google anunciou nesta quarta-feira, 14, que seu celular montável está perto de se tornar realidade e será lançado no mercado no segundo semestre deste ano.

Na conferência de desenvolvedores do Projeto Ara, como foi batizado o aparelho até agora, a empresa revelou o protótipo mais recente do smartphone modular e anunciou um projeto-piloto para vender o modelo em lojas itinerantes no estilo “food-truck”, nas quais os consumidores poderão conferir os aparelhos e os diferentes módulos disponíveis.

Como funciona?

O Projeto Ara foi criado pela Motorola em 2012, quando a empresa ainda pertencia ao Google, e planeja smartphones modulares, com peças que se encaixam como em um jogo Lego. Dessa forma, os usuários podem criar um aparelho customizado de acordo com as suas necessidades com as peças que preferir, como uma bateria de maior duração ou um processador mais potente.

Outra vantagem é que o aparelho poderá “durar para sempre”, já que quando uma peça der defeito, basta substituí-la por outra sem precisar trocar o smartphone inteiro.

Protótipos criados pela Motorola. FOTO: Divulgação Protótipos criados pela Motorola. FOTO: Divulgação

Preço e vendas

O país escolhido para o início das vendas é Porto Rico, onde o smartphone modular será comercializado em parceria com as operadoras Claro e OpenMobile.

Responsável pelo projeto, o engenheiro Paul Eremenko disse que a ideia é aprender o que funciona e o que não funciona no mercado a partir do feedback dos consumidores em Porto Rico, para que o produto seja aprimorado e comece a ser vendido em outros mercados a partir de 2016.

O Google já criou 11 protótipos de módulos diferentes para o smartphone, mas a meta é chegar ao mercado com um número maior, entre 20 e 30 opções. O novo protótipo do aparelho, mostrado na conferência, tem como opções de módulos câmera de 5 megapixels, processador Nvidia Tegra K1 e sensores de luz e proximidade.

Na conferência anterior, no ano passado, o Google divulgou que o aparelho custará US$ 50.