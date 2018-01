Smartphone Moto X é lançado no Brasil - Link - Estadão

Primeiro aparelho desenvolvido desde a compra da Motorola pelo Google custará R$ 1.799 no País

SÃO PAULO – A Motorola e o Google apresentaram em São Paulo nesta terça-feira, 3, o smartphone Moto X para o mercado brasileiro. É o primeiro aparelho desenvolvido pela empresa depois que foi comprada pelo Google, por US$ 12,5 bilhões, em maio de 2012. O celular chega “em duas semanas” no mercado brasileiro, ao preço de R$ 1.799.

Um dos pontos fortes do aparelho é seu sofisticado reconhecimento de voz, que trabalha junto com o aplicativo Google Now. Segundo a Motorola, o Moto X conta com um processador designado especificamente para essa função. Ele já vem com capacidade de entender o português do Brasil, “inclusive com sotaque”, como explicou no lançamento Renato Arradi, gerente de produto da Motorola.

O reconhecimento de gestos e movimentos também é uma das atrações do Moto X. Segundo a companhia, o celular “entende” situação como se o usuário está em movimento dentro de um carro ou parado. É possível também acionar a câmera do Moto X, a partir do repouso, chacoalhando-se o aparelho com a mão duas vezes.

Outro destaque do Moto X só estará disponível para o consumidor brasileiro em 2014. Trata-se do Moto Maker, sistema onde pode-se customizar a carcaça do Moto X, escolhendo entre uma ampla variedade de cores além de materiais como madeira. Além disso, o consumidor poderá inscrever o nome ou uma mensagem na parte traseira do aparelho. Estas opções só estarão disponíveis para o mercado norte-americano num primeiro momento (e, mesmo lá, a opção do serviço de inscrição foi adiada por tempo indeterminado).

O Brasil só receberá uma versão de armazenamento do celular, a de 16 gigabytes. No exterior, também há uma de 32 gigabytes. O aparelho não permite expandir essa capacidade através de um cartão de memória externo. Segundo Arradi, a empresa acredita que o uso cada vez maior de serviços de nuvem torna dispensável um armazenamento maior. Compradores do Moto X ganham 50 gigabytes de espaço no Google Drive, serviço de nuvem do Google (o serviço oferece 15 gigabytes gratuitos).

O novo smartphone traz diversas opções de conexão e compartilhamento. O aplicativo Migração Motorola permite importar sem o uso de fios conteúdo de outro aparelho da marca como fotos, vídeos e histórico de SMS e chamadas. Já o recurso Motorola Connect é uma extensão do navegador Chrome que possibilita enviar e receber mensagens de texto do computador. O Moto X tem tecnologia NFC de conexão à curta distância e consegue acessar a rede brasileira 4G.

O evento contou com a presença de Guy Kawasaki, escritor e especialista em tecnologia que trabalha como consultor para a Motorola. Kawasaki trabalhou ao lado de Steve Jobs nos primórdios da Apple, nos anos 80. Perguntado se considera que a Apple perdeu a posição de empresa inovadora nos dias de hoje, ele disse “com certeza. E a ausência de Steve Jobs é um dos fatores que contribuiu para isso”.