Smartphone Moto X é lançado nos EUA - Link - Estadão

É o primeiro modelo da empresa desde que foi comprada pelo Google; comandos por voz são destaque do aparelho

SÃO PAULO – A Motorola anunciou nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 1, o smartphone Moto X, seu modelo mais esperado do ano. É o primeiro aparelho da empresa desde que ela foi comprada pelo Google por US$ 12,5 bilhões, há dois anos.

Foto: New York Times

Graças a uma série de vazamentos de informações e pistas oficiais, formou-se uma grande expectativa em torno do Moto X, que deve competir no topo da pirâmide dos smartphones.

O grande destaque do aparelho é sua capacidade de responder a comandos de voz, graças a um recurso chamado Touchless Control (“controle sem toque”). Com ele, o usuário pode programar alarmes, saber a previsão do tempo, obter informações de caminhos, mandar mensagens e fazer telefonemas.

O sistema funciona com três microfones que estão sempre ligados. Com a frase “OK Google Now” o usuário ativa o telefone. O Touchless Control é a resposta da Motorola ao assistente pessoal Siri, do iPhone. O release oficial provoca o rival: “Moto X não adivinha como outros telefones. Ele sabe”.

O novo aparelho tem processador dual-core de 1,7 GHz, tela de 4,7 polegadas (Amoled, 316 pixels por polegada), câmera traseira de 10 megapixels e frontal de 2 megapixels (ambas capazes de filmar vídeos em Full HD) e sistema operacional Android 4.2.2.

Em termos de conectividade, o Moto X será compatível com redes 4G e virá com tecnologia NFC, usada para pagamentos móveis.

A empresa comunicou também a criação do site Moto Maker, por enquanto disponível apenas para consumidores norte-americanos. No site, pode-se customizar a carcaça do Moto X, escolhendo entre uma ampla variedade de cores além de alguns materiais como madeira.

O preço do aparelho nos EUA começa em US$ 199, em plano de operadoras nos EUA.

A assessoria da Motorola no Brasil informou que ainda não há informações sobre preço e lançamento do Moto X no País.

A Motorola divulgou dois vídeos promocionais do aparelho em seu canal do YouTube; veja abaixo.