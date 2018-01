Smartphone-netbook - Link - Estadão

O smartphone Motorola Atrix promete ser o “mais poderoso do mundo”. Mas uma das coisas mais interessantes nele é a possibilidade de conectar a um dock e transformá-lo em um netbook:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/ChXhqHIUjAU" width="610" height="502" wmode="transparent" /]

O smartphone é conectado ao docking especial com teclado e monitor, e a imagem se ajusta automaticamente à 11,6 polegadas da tela. O aplicativo do Firefox permite a navegação em várias abas, exatamente como em um computador comum. É possível maximizar e minimizar as janelas normalmente.

A tela do celular também pode ser acessada, e as funções do telefone seguem funcionando normalmente. É possível, por exemplo, pegar um contato na internet e jogá-lo para a agenda do celular.

Há também um dock que funciona com teclado e um monitor sem fio.

O celular roda Android 2.2, tem 1 gigabyte de memória RAM e pesa 135 gramas. Tem dois processadores de 1 GHz cada.

A Motorola ainda nao definiu os preços do produto.