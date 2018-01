Smartphones crescem 20% no País no 3º tri - Link - Estadão

Ao todo, foram 10,4 milhões de unidades vendidas; já os telefones convencionais tiveram queda de 5% no período

RIO DE JANEIRO – A venda de smartphones subiu 20% no terceiro trimestre na comparação com o trimestre anterior, para 10,4 milhões de unidades, informou nesta quinta-feira a consultoria IDC.

Na comparação anual, a alta foi de 147%. Os feature phones (aparelhos convencionais) tiveram uma queda de 33% em relação ao mesmo período de 2012 e de 5% na comparação com o trimestre passado.

Incluindo feature phones, foram comercializados no país 17,9 milhões de aparelhos celulares no terceiro trimestre, de acordo com a consultoria.

“Além da redução no valor do ticket médio para os dispositivos, os grandes fabricantes que atuam no Brasil já voltam quase todo seu portfólio para este tipo de aparelho (smartphones)”, disse em comunicado o analista de mercado da IDC Brasil, Leonardo Munin.

Ele afirmou ainda que novas marcas se lançaram no mercado de celulares, provocando um aumento da concorrência, maior oferta de modelos e preços menores.

De acordo com a consultoria, apesar de a redução de preço ser um ponto determinante para a expansão do mercado de smartphones, a venda de modelos mais caros também teve crescimento.

Dos 10,4 milhões de smartphones vendidos no Brasil no terceiro trimestre, 90% eram dispositivos com sistema operacional Android.

/ REUTERS