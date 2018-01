Smartphones impulsionam crescimento do tráfego de internet nos EUA - Link - Estadão

Reuters Nos smartphones, 61% do tráfego redirecionado dos sites veio através de buscas no Google.

Uma pesquisa realizada pela Adobe Analytics divulgada nesta segunda-feira, 11, indica que os smartphones são os principais responsáveis pelo crescimento de navegação na internet nos Estados Unidos. Tablets e computadores tiveram uma participação reduzida no número de acessos.

Desde janeiro de 2015, houve um aumento de 68% no tráfego através de smartphones. De modo geral, no entanto, o crescimento da navegação na internet se manteve estável.

Para a pesquisa, através de dados agregados e anônimos do Adobe Experience Cloud, a Adobe acompanhou mais de 150 bilhões de visitas nos 400 maiores sites e aplicativos de norte-americanos.

Nos smartphones, 61% do tráfego redirecionado dos sites — quando o usuário não entra diretamente na URL, mas é levado a ela por outros meios — veio através de buscas no Google, 16% por meio do Facebook e 23% de outras fontes.

Nem todos os acessos via smartphone, no entanto, se transformam em acessos aos aplicativos. Os norte-americanos abriram aplicativos 22% menos nos smartphones e quase 50% menos nos tablets em comparação com valores registrados no começo de 2016. A queda, segundo a Adobe, só não foi perceptível em apps centrais, como os do Google, Facebook e Amazon.

Os sites de notícias foram os que mais se beneficiaram do aumento de tráfego web nos smartphones, em comparação com outras categorias avaliadas pela pesquisa.