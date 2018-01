Smartphones podem detectar câncer de olho - Link - Estadão

FOTO: REPRODUÇÃO/ABC FOTO: REPRODUÇÃO/ABC

A norte-americana Julie Fitzgerald tirou uma foto do filho com o smartphone e notou que uma das pupilas do garoto apareceu branca, devido ao flash. Ela ficou preocupada, é claro, já que o normal é a pupila, nestes casos, aparecer vermelha. Julie, então, tirou outras fotos do garoto e notou que o fundo branco era uma constante. Preocupada, ela levou o menino no médico e descobriu que ele estava retinoblastoma, um tipo raro de câncer infantil.

Toda esta história acima foi relatada por Julie em diversos veículos de comunicação dos EUA. E tudo por um motivo: Julie tirou as fotos do filho após ler sobre uma campanha de uma entidade de tratamento e diagnóstico de câncer ocular, a CHECT.

A entidade incentiva, através da campanha, que pais e mães tirem fotos de crianças de até 3 anos com smartphones para analisar como a pupila se comporta com o flash. Olhos vermelhos, normal. Olhos com fundo branco, há a possibilidade de ser câncer.

Para fazer o teste, basta tirar fotos frontais com o flash do smartphone ligado. Se aparecer o fundo branco, basta levar a criança ao médico para saber, com certeza, se é alguma doença.