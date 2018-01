Smartphones representam 76% das vendas de celulares no País - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Os smartphones estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. Pelo menos é o que indicam os novos números relativos à venda de celulares no País.

De acordo com dados da consultoria IDC, divulgados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), 76% dos aparelhos vendidos no País em maio de 2014 são smartphones – apenas 24% ficaram com os feature phones, ou celulares comuns. É um número que vem crescendo continuamente: em maio de 2013, os smartphones respondiam por 53% das vendas no País.

Segundo os dados divulgados pelo IDC, foram comercializados 28,2 milhões de aparelhos no País entre janeiro e maio de 2014.

Para 2014, a previsão é de que sejam comercializados cerca de 64,9 milhões de telefones celulares, sendo 46,8 milhões de smartphones e 18 milhões de tradicionais. Em 2013, foram 68,3 milhões de aparelhos, com 32,2 milhões de celulares comuns e 36,1 milhões de smartphones.

Entretanto, apesar dos bons números em vendas, ainda vai levar um tempo para que os smartphones sejam maioria no país. “Nós estimamos que a base instalada de smartphones seja de 25%”, diz Luiz Cesar Elias Rochel, gerente da Abinee.