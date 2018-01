Smartphones serão maioria em 2013 - Link - Estadão

Estudo da consultoria Gartner indica que categoria superará celulares “de entrada” pela primeira vez

SÃO PAULO – Os smartphones serão a categoria de telefone celular mais vendida do mundo em 2013, ultrapassando pela primeira vez os celulares “feature” (ou “de entrada”). A informação veio do mais recente relatório da consultoria Gartner.

Resumimos as principais informações e projeções divulgadas no estudo da consultoria:

1) O número de celulares vendidos no mundo caiu em 2012.

Pela primeira vez desde 2009, houve uma queda no número de aparelhos comercializados no planeta. O total de 1,75 bilhão de unidades vendidas representou uma queda de 1,7% em relação ao ano anterior. “Condições econômicas difíceis, preferências do consumidor mudando e competição intensa enfraqueceram o mercado mundial”, explica Ashul Gupta, principal analista da Gartner.

2) Por outro lado, o número de smartphones vendidos subiu.

Foram os smartphones que seguraram o número total de uma queda maior. Segundo a Gartner, no quarto trimestre de 2012, essa categoria vendeu 38,3% a mais que o mesmo período em 2011. Já os “feature phones” mostraram um declínio de 19,3% na comparação entre os períodos. Eles devem cair mais este ano.

3) Isso aponta para uma dominação dos smartphones em 2013.

A Gartner prevê que neste ano as vendas desse tipo de telefone atingirão um bilhão de unidades. O total de aparelhos celulares comercializados deve chegar a 1,9 bilhão de unidades. Isso significa que 52% dos celulares vendidos no mundo em 2013 serão smartphones.

4) Apenas duas empresas predominaram nesta categoria de celular.

Não é difícil adivinhar quem são: Apple e Samsung. No terceiro trimestre de 2012, elas detinham 46,4% do mercado de smartphones. No trimestre seguinte, sua fatia já era de 52%.

5) Entre as maiores, a Samsung é a maior.

Nenhuma empresa vende tantos celulares quanto a gigante sul-coreana. Isso vale tanto para smartphones quanto para celulares de entrada. No último trimestre do ano passado, as vendas de smartphones da empresa foram 85,3% maiores que no mesmo período em 2012. No ano inteiro, a Samsung vendeu 384,6 milhões de celulares. Destes, 53,8% eram smartphones (em 2011, essa categoria respondeu por 28% do total).

6) A Samsung é líder isolada dos Androids.

“Com a Samsung comandando 42,5% do mercado Android global e o segundo colocado (a chinesa Huawei) com apenas 6%, a marca Android está sendo ofuscada pela marca Samsung. O nome Galaxy é quase um sinônimo para telefone Android na cabeça dos consumidores”, explica Gupta.

7) O Android é líder isolado entre os sistemas operacionais.

A plataforma do Google cresceu 87,8% no quarto trimestre do ano passado em relação ao mesmo período em 2011. Sua participação no mercado de smartphones subiu de 51,3% para 69,7% em um ano. O sistema da Apple, iOS, reduziu sua fatia de 23,6% para 20,9% no mesmo período. A RIM (BlackBerry) despencou de 8,8% para 3,5% do mercado, uma queda de 44,4%. E a Microsoft (Windows Phone) aumentou sua participação em 1,2%, de 1,8% para 3% das vendas. Em um ano, as vendas de aparelhos com Windows Phone cresceram 124%. “2013 será o ano do crescimento do terceiro ecossistema”, profetiza Gupta.

8) Os números da Apple continuam saudáveis.

As vendas da Apple totalizaram 43,5 milhões de unidades no quarto trimestre de 2012. Isso representa 22,6% mais que no período anterior. No ano inteiro, a empresa de Cupertino vendeu 130 milhões de smartphones.

Mais informações sobre o relatório da Gartner aqui