Smartphones serão mais de 50% do mercado - Link - Estadão

Para ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, desoneração dos aparelhos aumenta demanda no setor

Eduardo Rodrigues

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse nesta quarta-feira, 22, o que o governo estima que pelo menos metade dos telefones celulares habilitados no País em 2014 sejam smartphones, ou seja, equipamentos com acesso à internet 3G ou 4G.

—-

“A indústria do setor estima que este ano o porcentual já possa chegar a 35%, e a desoneração dos aparelhos deve ajudar”, acrescentou, durante palestra no 57º Painel Telebrasil, organizado pelo sindicato das companhias de telecomunicações.

Bernardo comentou ainda ter a percepção de que há uma grande vontade no Congresso para a aprovação da chamada Lei de Antenas, que facilitará a instalação de novas torres de telefonia móvel. “Acreditamos que possamos ver o texto aprovado ainda neste semestre”, voltou a dizer o ministro.

O ministro lembrou que o governo deve licitar no primeiro semestre de 2014 a faixa de 700 megahertz (MHz) para a telefonia e internet de quarta geração. Atualmente, o serviço já é oferecido na faixa de 2,5 gigahertz (GHz) em cerca de uma dezena de municípios, incluindo as cidades sede da Copa das Confederações.

4G. Bernardo, afirmou também que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) precisou fixar os valores a serem pagos pelas operadoras de telecomunicações às empresas de TV via micro-ondas (MMDS) pela desocupação da faixa de 2,5GHz, utilizada para a implantação do 4G.

Segundo ele, sozinhos, os dois grupos de empresas não conseguiriam chegar a um acordo. “Quem estava saindo queria receber o céu e quem estava entrando não queria pagar. Desse jeito, não haveria acordo nunca, então a Anatel precisou arbitrar”, disse o ministro.

Por meio de despachos publicados no Diário Oficial da União, a Anatel divulgou hoje os valores que as teles terão de repassar às operadoras de TV que desocuparam a faixa. O valor total do ressarcimento é de cerca de R$ 314 milhões. Pelos despachos, a TNL PCS desembolsará R$ 37,9 milhões; a Brasil Telecom assumirá R$ 14,3 milhões; a TIM Celular, R$ 52,3 milhões; a Vivo, R$ 104,6 milhões; e a Claro, um valor também de R$ 104,6 milhões.

As operadoras terão de quitar os valores até 21 de julho. Se o pagamento for feito com atraso, os montantes serão acrescidos, além da atualização pelo IGP-DI, de juros simples de 1% ao mês sobre o valor já corrigido.

ICMS. Bernardo voltou a dizer que o governo Federal irá procurar os Estados para propor a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para banda larga fixa. “Alguns Estados, como o Espírito Santo, já têm iniciativas nesse sentido. Estudos mostram que a redução do tributo aumenta a base de assinantes dos serviços, o que compensa a arrecadação estadual”, afirmou.

/ AGÊNCIA ESTADO