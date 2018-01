Smashing Pumpkins volta as origens e ao grátis também - Link - Estadão

Serão 44 músicas no total, cada uma sendo disponibilizada, para download gratuito no site da banda, por vez. A primeira deve estar disponível no final de outubro. “Cada música será disponibilizada absolutamente de graça, para qualquer pessoa em qualquer lugar”, afirmou Corgan. As canções fazem parte de um novo álbum da banda chamado “Teargarden for Kaleidyscope”, que será lançado em formatos diferenciados.

Serão 11 EPs com quatro faixas cada um, todos em edições limitadas para colecionador. A forma como será feita o lançamento dos EPs ainda está sendo estudado, mas o objetivo é agradar aos fãs mais exigentes e colecionadores. Quando as 44 canções estiverem concluídas, elas serão lançadas em uma edição de luxo, que não será apenas um recombinação dos 11 EPs.

Sobre a sonoridade de “Teargarden by Kaleydoscope”, registo inspirado na carta de tarô “A viagem do louco”, Corgan disse que representa um regresso “às raízes psicodélicas dos Smashing Pumpkins: atmosférico, melódico, pesado e bonito”. Além disso, marca uma volta do grupo ao grátis também.

Em setembro de 2000, quando a troca de músicas na internet começava a se popularizar, o grupo liberou o disco “Machina II/ The Friends & Enemies of Modern Music” gratuitamente na internet. A iniciativa foi uma espécie de resposta a uma briga do grupo com a Virgin Records.

Corgan terminou seu post dizendo que já tem 53 músicas prontas para serem gravadas, e que está muito confiante que já tem o material necessário para um projeto tão intenso. “Estou muito empenhado em ver este trabalho concluído e muito, muito animado com a perspectiva de entregar novas músicas do Smashing Pumpkins de uma maneira única e excitante.”