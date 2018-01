Snapchat dá mais um passo rumo à música - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Snapchat agora permite que seus usuários escolham músicas para rodar durante as mensagens enviadas. Para isso, o aplicativo se aliou a serviços como Spotify, iTunes e SoundCloud.

Durante uma conferência na University of Southern California, o CEO da startup Evan Spiegel falou sobre o app e suas aproximações com a música.

“Música é algo que realmente nos atrai atualmente porque possui alguns dos atributos que a comunicação tinha quando estávamos trabalhando com o Snapchat no começo”, disse.

Spiegel disse ainda sobre a importância da mídia no celular e como o ato de escutar música é parte essencial do comportamento do jovem. “Depois da comunicação, música é um comportamento de alta frequência no celular e isso faz com que ela seja, na nossa visão, uma oportunidade interessante e sobre a qual estamos pensando.”

Madonna estreou vídeo de ‘Living for Love’ no Snapchat

É sabido, através de e-mails vazados com o CEO da Sony Entertainment Michael Lynton durante os ataques à empresa japonesa, que Spiegel cogita até criar sua própria gravadora e atrair artistas interessados em divulgar seus trabalhos através do aplicativo.

No dia 5 deste mês, a estrela pop Madonna divulgou pela primeira vez a faixa Living for Love do seu novo álbum Rebel Heart dentro do Snapchat. Os usuários tiveram 24 horas para assisti-lo.

O mesmo mecanismo funciona para notícias na seção Discover, inaugurada em janeiro em parceria com veículos como CNN, ESPN e National Geographic.

O Snapchat foi lançado em 2011, conta com mais de 100 milhões de usuários ativos e tem valor de mercado superior a US$ 19 bilhões.