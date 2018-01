Snapchat é acusado de propaganda enganosa - Link - Estadão

SÃO PAULO – O aplicativo de mensagens Snapchat está sendo acusado de propaganda enganosa pela Comissão de Comércio Federal dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês). A agência diz que o aplicativo não preserva os dados dos usuários adequadamente e que há inúmeras maneiras de guardar ou recuperar os arquivos enviados pelo aplicativo e que deveriam sumir para sempre

A agência também afirma que o Snapchat enganou os consumidores sobre suas medidas de segurança, diz que o aplicativo transmite a geolocalização dos usuários e coleta dados sensíveis da lista de contatos do celular, embora negue isso nos seus termos de uso.

O FTC diz que há falhas na função “find friends” (encontre amigos) e que há a possibilidade de recuperar mensagens de vídeo em aparelhos da Apple com versões inferiores ao iOS 7. Segundo o FTC, os usuários podem salvar um conteúdo enviado pelo Snapchat por meio de aplicativos de terceiros.

Em janeiro, hackers aproveitaram uma falha de segurança e vazaram os dados de 4,6 milhões de usuários do Snapchat, que precisou se desculpar publicamente após inúmeras críticas.

“Se uma empresa vende privacidade e segurança como um ponto-chave ao oferecer seus serviços aos consumidores, torna-se crítico manter essas promessas”, disse por meio de nota a executiva da agência, Edith Ramirez

A empresa foi obrigada a assinar um acordo com o FTC comprometendo-se a alterar sua estratégia de marketing e política de privacidade. O aplicativo também terá que desenvolver um programa de privacidade de ampla cobertura que ficará sob monitoramento de um profissional privado independente pelos próximos 20 anos.

Em nota, o Snapchat afirmou que “algumas coisas não tiveram a atenção que deveriam ter tido”. “Antes mesmo do acordo de hoje ser divulgado, nós tínhamos resolvido a maioria dessas preocupações ao longo do último ano, melhorando o teor da nossa política de privacidade, descrição do aplicativo e notificações em tempo real. E nós continuamos investindo pesadamente em segurança e medidas para prevenir abusos.”