Snapchat negocia rodada de investimento com o Alibaba - Link - Estadão

Empresa recursou oferta de aquisição US$ 3 bilhões do Facebook. FOTO: Reprodução Empresa recursou oferta de aquisição US$ 3 bilhões do Facebook. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Depois de esnobar uma oferta de aquisição do Facebook no ano passado por US$ 3 bilhões, o aplicativo de fotos que desaparecem Snapchat estaria negociando uma rodada de investimento que pode elevar o valor de mercado da empresa para US$ 10 bilhões.

De acordo com a Bloomberg, fontes próximas ao Snapchat afirmam que a empresa está negociando com diversos investidores, incluindo a gigante do e-commerce chinês Alibaba.

Se atingir esse valor do mercado, o Snapchat entrará para o hall das startups mais valiosas do mundo, hoje liderado pelo aplicativo Uber, avaliado em US$ 18 bilhões, seguido pelo Airbnb e Dropbox, avaliados em US$ 10 bilhões.

O Alibaba está se preparando para abrir capital (IPO, na sigla em inglês) ainda neste ano. Os analistas acreditam que a empresa, avaliada em US$ 130 bilhões e maior do que o eBay e a Amazon, deve levantar cerca de US$ 20 bilhões com o seu IPO.

Já o Snapchat levantou US$ 160 milhões desde o seu lançamento, de investidores como o Benchmark Capital, Coatue Managemente, Tencent e Institutional Venture Partners.

A empresa se destacou por trazer a efemeridade para o mundo dos aplicativos e cativou principalmente usuários jovens em busca de mais privacidade do que nas redes sociais. Desde então, a empresa evoluiu acrescentando vídeos e troca de mensagens de texto instantâneas.

Além do Facebook, o Google também teria tentado adquirir a empresa sem sucesso. Essa recusa levou os concorrentes a se apressarem em lançar soluções similares. O Facebook lançou o Slingshot, no qual fotos e vídeos desaparecem após serem visualizados. O Instagram acaba de colocar no mercado o Bolt, onde o conteúdo recebido é deletado após 30 dias do envio. Antes disso, acrescentou uma função de envio de mensagem direta privada dentro do próprio Instagram.

Até o Tinder se aventurou na área incorporando uma opção para envio de fotos que desaparecem em 24 horas após serem enviadas para outros usuários.