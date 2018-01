Snapchat pede desculpas de novo aos usuários - Link - Estadão

Empresa admitiu aumento de spam no serviço e recomenda que usuários alterem configurações de suas contas

SÃO PAULO – Depois de receber duras críticas pela demora em se desculpar após o vazamento de dados de 4,6 milhões de usuários, o Snapchat mudou o tom e se desculpou mais uma vez com os usuários em um post em seu blog oficial nesta segunda-feira, 13, dessa vez, pelo aumento de spam na plataforma.

No fim de semana, diversos usuários reclamaram do aumento dos ”snap spams” no serviço e questionaram se teria relação com o vazamento de senhas no início do mês. O presidente da empresa, Evan Spiegel, afirmou que o spam nada tem a ver com o episódio e diz estar trabalhando para identificar contas que estariam promovendo a prática de spam. “É a consequência do rápido crescimento do serviço”, afirmou.

Para evitar o problema, a empresa recomenda que os usuários alterem as configurações de suas contas para que apenas amigos possam enviar “snaps” (vídeos ou imagens que desaparecem após segundos), já que o problema afeta quem tem conta aberta, o que permite receber snaps de qualquer pessoa.

Um dos problemas atuais do aplicativo, porém, é não permitir que usuários denunciem contas geradoras de spam. A única opção é bloqueá-las.