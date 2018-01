Snoop Dogg quer ser o presidente do Twitter - Link - Estadão

REUTERS

Poucos momentos após o anúncio da saída de Dick Costolo do cargo de CEO do Twitter, o rapper Snoop Dogg disse em seu perfil no microblog que pretende se candidatar ao cargo de presidente da companhia. “Eu estou pronto para liderar o Twitter”, escreveu em sua conta.

Por enquanto, Jack Dorsey — cofundador e primeiro CEO do Twitter — é quem deve assumir a liderança da empresa no dia 1º de julho, quando Costolo deixar o cargo em definitivo.

Após o tuíte do rapper, um amplo apoio à brincadeira de Dogg surgiu na rede social. As hashtags #SnoopForCEO e #SnoopWasTwitterCEO (algo como “se o Snoop Dogg fosse CEO do Twitter”) figuravam entre os tópicos mais debatidos na rede social.

A relação entre o rapper e o microblog é antiga. Além de ter 12 milhões de seguidores e postar frequentemente, Dogg já invadiu o prédio da empresa e começou a cantar pelos corredores, transformando a sede do Twitter em uma festa.