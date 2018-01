Snowden acessou dados com senhas de terceiros - Link - Estadão

Informante conseguiu convencer colegas a fornecerem dados cadastrais para obter material secreto da NSA

SÃO PAULO – Parte do material secreto coletado por Edward Snowden dos arquivos da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA) foi acessado com o uso de logins e senhas fornecidos involuntariamente por seus colegas de trabalho, informa o site da agência Reuters.

Snowden divulgou detalhes sobre vários programas de vigilância norte-americanos a alguns jornalistas e provocou um dos maiores escândalos de espionagem dos últimos tempos.

O ex-analista terceirizado da NSA teria convencido entre 20 e 25 de seus colegas do centro de operações no Havaí a passar as informações dizendo a eles que precisava dos logins e senhas para fazer seu trabalho como administrador do sistema. Dessa forma, ele obteve acesso a informações que, de outra forma, teriam sido inacessíveis a ele, afirmou uma fonte à agência.

Esses funcionários foram identificados, interrogados e afastados de suas funções, mas não há informações sobre se foram demitidos ou transferidos.

A NSA iniciou uma investigação criminal sobre as atividades de Snowden, mas fontes disseram à Reuters que a avaliação das ações do ex-analista é demorada, porque ele conseguiu ofuscar alguns vestígios eletrônicos sobre como acessou os registros da agência. Por esta razão, o governo norte-americano não sabe a quantidade de dados que o ex-analista copiou.

Snowden recebeu asilo temporário da Rússia em 1º de agosto, após ter permanecido durante semanas na área de trânsito do aeroporto de Moscou. Recentemente, ele foi contratado por uma empresa russa, onde trabalha como analista de suporte. A permissão para que vivesse em território russo abalou as relações diplomáticas entre Washington e Moscou.

/ Agência Estado