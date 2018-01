Snowden aparece em selfie ao lado de Glenn Greenwald - Link - Estadão

Edward Snowden ao lado de David Miranda, Glenn Greenwald e Laura Poitras. FOTO: Reprodução Facebook David Miranda Edward Snowden ao lado de David Miranda, Glenn Greenwald e Laura Poitras. FOTO: Reprodução Facebook David Miranda

SÃO PAULO – O brasileiro David Miranda, namorado do jornalista americano Glenn Grennwald postou no Facebook uma selfie tirada por ninguém menos do que o ex-técnico da NSA Edward Snowden. Na foto, Snowden aparece ao lado de Miranda, Greenwald e Laura Poitras, os dois últimos responsáveis por investigar e revelar publicamente o caso da espionagem americana.

Não há informações detalhadas sobre o local da foto, mas a publicação Intercept, onde Greenwald trabalha atualmente, afirmou que a foto foi feita em Moscou, na Rússia, país que ofereceu asilo temporário a Snowden.

Esse teria sido o primeiro encontro de Greenwald e Poitras com Snowden desde que o trio se reuniu em um quarto de hotel em Hong Kong, no ano passado, para se conhecerem e Snowden entregar os documentos secretos da NSA aos jornalistas.

Miranda também publicou uma foto em que aparece sozinho ao lado de Snowden.

Entrevista.

A rede de televisão americana NBC anunciou hoje que na próxima quarta-feira, 28, vai colocar no ar uma entrevista exclusiva com Edward Snowden. O âncora do canal, Brian Williams, viajou até Moscou para entrevistar o ex-agente da NSA pessoalmente, no que seria sua primeira entrevista para um canal de televisão americano.