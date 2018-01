Snowden é contratado por site russo - Link - Estadão

Informante refugiado em Moscou deverá desenvolver e administrar um dos principais sites do país

MOSCOU- O ex-técnico da CIA Edward Snowden começará na sexta-feira a trabalhar como administrador em um dos principais sites da Rússia, anunciou nesta quinta-feira seu assessor legal, Anatoli Kucherena.

“Sexta-feira, 1 de novembro, Edward Snowden começará a trabalhar em uma das maiores companhias russas. Sua função será manter e desenvolver um dos principais sites”, disse Kucherena às agências locais.

Kucherena disse “que não é possível dizer o nome do portal por motivos de segurança”.

“Snowden vive na Rússia respeitando as leis do país. Não pode viajar para nenhum lugar no exterior, já que perderia seu atual status (de asilado temporário)”, destacou.

Desde que a Rússia concedeu asilo temporário em 1 de agosto, Snowden recebeu diversas ofertas trabalhistas, embora o ex-técnico da CIA preferiu se dedicar durante certo tempo a se adaptar ao país que o amparou.

Recentemente, Pavel Durov, fundador e presidente da rede social russa VKontakte, que conta com 43 milhões de usuários diários, revelou que tinha feito uma proposta de trabalho a Snowden.

“Seria interessante para Edward (Snowden) aproveitar suas qualidades para proteger os dados pessoais de milhões de nossos usuários”, disse.

Segundo a imprensa, Snowden também recebeu uma oferta de Ruslan Gattarov, chefe de proteção de dados pessoais do Conselho da Federação da Rússia (Senado).

/ EFE

