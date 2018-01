Snowden é indicado a prêmio Sakharov - Link - Estadão

Ex-analista de inteligência norte-americano vai concorrer ao prêmio de direitos humanos do Parlamento Europeu

SÃO PAULO – O ex-analista de inteligência norte-americano Edward Snowden, responsável por revelar o escândalo de espionagem norte-americano na internet, foi indicado ao prêmio Sakharov de direitos humanos na Europa, que já teve como ganhador o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela.

Ele foi indicado por membros do Grupo dos Verdes, do Parlamento Europeu, que disseram que Snowden “prestou um enorme serviço pelos direitos humanos e aos cidadãos europeus” por ter revelado o programa de vigilância na internet dos Estados Unidos.

“Edward Snowden arriscou sua liberdade para nos ajudar a nos proteger e ele merece ser homenageado por ter lançado luz sobre sistemáticas infrações a liberdades civis feitas pelos serviços secretos dos Estados Unidos e Europa”, disseram Rebecca Hartms e Dany Cohn-Bendir, líderes dos Verdes.

Snowden concorre ao prêmio ao lado de outros candidatos como Malala Yousafzai, jovem paquistanesa que levou um tiro na cabeça do Taliban no ano passado por cobrar educação para meninas, e o ex-magnata do petróleo russo Mikhail Khodorkovsky, crítico do presidente Vladimir Putin que foi condenado por lavagem de dinheiro, evasão fiscal e fraude.

Os comitês do Parlamento Europeu votam em um lista final de três nomes em 30 de setembro. O vencedor será escolhido em 10 de outubro e ganhará 50 mil euros.

Snowden atualmente está asilado na Rússia, após vazar diversos documentos da agência de segurança dos Estados Unidos (NSA), e já foi cogitado para concorrer ao prêmio Nobel da Paz.

(Com informações da Reuters)