Só para nerds - Link - Estadão

SkyNerd, rede social do blog Jovem Nerd, saiu de sua versão de testes e já conta com mais de 40 mil usuários

SÃO PAULO – Lançada em fevereiro, na Campus Party, a rede social SkyNerd, da dupla Jovem Nerd, ganhou sua versão definitiva no Dia da Toalha (25 de maio). Desde então, quase 20 mil pessoas se juntaram aos outros 20 mil usuários que já navegavam na versão beta do site. Beta não, corrige Deive Pazos, pseudônimo Azhagâl: versão “lambda” – uma das expressões favoritas dele e de Alexandre Ottoni, seu parceiro do blog.

Na Campus Party 2011, participantes se aglomeraram para assistir à palestra do Jovem Nerd. No edição deste ano do evento, a dupla lançou sua rede social. FOTO: Murilo Roncolato/AE

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ e no Tumblr

A rede foi criada para melhorar a comunicação entre os milhares de fãs que navegam no site do Jovem Nerd e se engajam em discussões acaloradas sobre assuntos do universo nerd. “A comunidade é muito forte, ativa. E a única forma que as pessoas tinham de se relacionar era por meio dos comentários”, contam Deive e Alexandre. “A gente achou que o site estava ficando defasado em relação às possibilidades de interação.”

O diagnóstico levou naturalmente ao plano de criar a rede social. Para entrar na SkyNerd, o interessado só precisa preencher um cadastro com login, e-mail e senha. Aí ele já pode começar a postar textos, fotos e vídeos, procurar seus amigos e montar seu feed de notificações.

Perfil

O avatar padrão tem uma imagem de Darth Vader segurando um sabre de luz e informações à la RPG, com itens como pontos de vida, ouro, nível e experiência do usuário. Os “lifes” funcionam para regular os comentários: todos os usuários começam com 10 pontos, que serão retirados a cada postagem com tom racista ou que estimule o cyberbullying, por exemplo. A ideia não é censurar, diz a dupla, mas fazer da rede “um lugar agradável para todos”.

O usuário ganha experiência e sobe de nível à medida que se mostre mais ativo na comunidade. Ele também receberá ouro por seu grau de interação, e no futuro poderá usá-lo para comprar produtos com desconto na NerdStore ou em empresas parceiras do Jovem Nerd.

Outro item do perfil são os badges. Os usuários da versão beta têm o badge Lambda Tester. Quem ajudou o suporte técnico a encontrar falhas no site ganhou o distintivo Bug Reporter. “E quem se logar na noite do dia 31 de dezembro vai receber o badge Forever Alone”, afirmam Alexandre e Deive, rindo. Os badges são criados pelos administradores, mas os usuários podem sugerir novos distintivos.