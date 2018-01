Só um terço dos usuários confia no Facebook - Link - Estadão

Rede social fica atrás do Google e da Amazon em matéria de confiança quanto à maneira como são utilizados dados pessoais

SÃO PAULO – O Facebook não para de crescer. Contudo, por mais popular que ele seja, a rede social ainda não é vista como confiável. É o que aponta um estudo da Harris Interactive feito nos Estados Unidos.

—-

Apenas um terço dos entrevistados disse que está confortável com a maneira como o Facebook usa suas informações pessoais para lhes direcionar anúncios. É metade do número de usuários que aprova a maneira como a Amazon usa seu histórico de compras para lhe mandar sugestões de produtos (66%). E é menos também, embora com menor diferença, que a quantidade de pessoas que confia no Google para lhes mostrar anúncios baseados em suas buscas (41%).

A pesquisa falou com 2.262 adultos pela internet este ano. O objetivo era descobrir o nível de tranquilidade dos consumidores com o uso de seus dados por várias empresas e tipos de comércio, incluindo operadoras de telefone e supermercados.

Os supermercados apareceram como os mais confiáveis na pesquisa: 81% dos entrevistados se disse confortável com o uso de seus dados para a criação de cupons feitos especialmente para eles.