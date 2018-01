Sobre o que a internet falou no dia 24 de junho: - Link - Estadão

No futebol, EUA ganhou da Espanha. Povo não acreditou.

· #iranelection

As tão faladas eleições do Irã, hoje em 2º lugar

· Argentina

O governador da Carolina do Sul (EUA) teria desaparecido. Mas na verdade estava na Argentina

· Transformers 2

Estreia nos EUA do filme de Michael Bay

· Gov

Gov é diminutivo de “governador”. É a história da Carolina do Sul

· What NKOTB Song

Expressão para “Que música do New Kids On The Block”. Um aplicativo diz qual faixa do grupo combina mais com você

· Appalachian

O tal governador da Carolina do Sul, Mark Sanford, teria sumido ao escalar os Apalaches

· South Carolina

Mais Carolina do Sul. Sanford teria sumido durante o Naked Hiking Day, algo como “Dia de Escalar Pelado”

· Appalachian Trail

Montes Apalaches, onde o governador teria sumido

Os americanos ainda falam sobre o Dia dos Pais, comemorado lá no dia 17