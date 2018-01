Social e móvel - Link - Estadão

Hiroko Tabuchi, do New York Times

A empresa japonesa de jogos sociais DeNA anunciou a compra da Ngmoco, desenvolvedora de jogos para iPhone com sede no Vale do Silício – sendo esse um dos maiores contratos de aquisição envolvendo uma empresa de software para o iPhone e mais um sinal de que os produtos Apple estão rapidamente se tornando os mais procurados no mercado de jogos por celular.

A compra é também a mais recente das muitas aquisições realizadas pela DeNA, pouco conhecida fora do Japão, mas que pretende concorrer com os grandes nomes da área de jogos e redes sociais, incluindo o Facebook e Zynga, do FarmVille.

“A grande onda jogos sociais está chegando”, diz Tomoko Namba, fundadora e diretora-executiva da DeNA. “Nosso objetivo é aproveitar essa maré e virar a plataforma para jogos de celulares número um do mundo”.

A Ngmoco foi criada há dois anos por Neil Young, executivo da área de jogos que deixou a Electronic Arts para fundar a companhia. Logo depois, recebeu financiamento da empresa de capital de risco Kleiner Perkins Caufield & Byeres.

O principal jogo da empresa, Rolando, lançado em 2008, convida o jogador a guiar um personagem sorridente através de uma paisagem animada colorida.

A DeNA, que roda a plataforma de jogos sociais para celulares Mobage Town, muito popular no Japão, começou a se expandir globalmente no ano passado, comprando desenvolvedoras de jogos baseadas nos EUA, para adicionar mais conteúdo à sua plataforma e traduzir seu sucesso japonês no exterior.

Na hora. A companhia está com pressa para ter uma fatia do mercado de jogos sociais online, que se expandem velozmente – a empresa de pesquisa Screen Digest previu que o mercado de jogos sociais deve crescer de US$ 640 milhões em 2009 para US$ 1,5 bilhão em 2014.

Neste ano, o Google investiu na Zynga e a Disney comprou a Tapulous, desenvolvedora de aplicativos para o iPhone, conhecida pelo jogo Tap Tap Revenge.

A Mobage Town, plataforma de jogos sociais, salas de chat e personagens virtuais, com 20,5 milhões de usuários, é um sucesso entre jovens japoneses, resistindo ao declínio geral do setor de jogos interativos nos últimos anos. O serviço oferece os jogos gratuitamente, mas exige que os usuários se inscrevam e criem avatares online para interagir uns com os outros. A DeNA então vende roupas virtuais e outros acessórios para os avatares, e contabilizou, no ano passado, de 48 bilhões de ienes, ou US$ 575 milhões em vendas. Segundo Tomoko Namba, a companhia vai dobrar essa cifra neste ano fiscal, para mais US$ 1 bilhão.

A empresa está apostando que os jogos sociais serão cada vez mais jogados nas plataformas móveis e que o seu foco na tecnologia móvel vai ampliar sua base de usuários. Em maio, ela lançou o MiniNation, versão global da sua plataforma de jogos sociais Mobage para o iPhone e o iPod Touch, que permite que usuários joguem, troquem mensagens e criem comunidades.

A DeNA deve integrar o Mobage à plataforma de redes sociais da Ngmoco, chamada Plus+, preparada para rodar em dispositivos da Apple e também em smartphones Android do Google.

A nova plataforma global permitirá às desenvolvedoras focarem nos usuários do Android e da Apple, com acesso a clientes japoneses e ocidentais, disse o executivo da Ngmoco. Os jogos da empresa já foram baixados mais de 60 milhões de vezes.

“Se você é uma desenvolvedora no Japão que trabalha com o Mobage, se está no Ocidente produzindo aplicativos, poderá trabalhar conosco e os seus jogos poderão cruzar fronteiras e alcançar qualquer dispositivo”, disse Young. “Os dispositivos móveis serão cruciais para o crescimento dos jogos sociais, porque eles estimulam o usuário a entrar na rede o dia todo, desde que tenha tempo”, diz Hirokazu Hamamura, presidente da Enterbrain, empresa de pesquisa de jogos com sede em Tóquio.

“Mas a concorrência será intensa”, continua. “Se os seus jogos não conseguirem atrair seguidores em massa, não são sociais e não têm sentido”. A DeNA segue uma tendência observada nas empresas japonesas que aproveitaram o iene forte, que atingiu sua maior alta em 15 anos frente ao dólar, para aquisições no estrangeiro.

Em maio, a Rakuten, maior empresa de e-commerce do Japão, comprou a varejista online americana Buy.com por US$ 250 milhões e pagou um preço similar por um website de compras europeu, o PriceMinister, em junho. No mês passado, a DeNA anunciou que vai investir nas desenvolvedoras de jogos Astro Ape e Gameview, ambas nos Estados Unidos. E no ano passado, comprou o estúdio de jogos americano Ice Breaker, tendo adquirido também uma participação de 20% na Aurora Feint, desenvolvedora de plataforma para jogos em celulares.

Mas a Ngmoco, cuja sede é em São Francisco, é a mais importante aquisição da DeNA. Essa empresa teve um crescimento rápido, em parte por usar capital de risco para comprar as desenvolvedoras de jogos Miraphonic, em 2009, e a Freeverse e Stumptown Game Machine, neste ano. A aquisição foi aprovada na terça-feira passada, 12, pelo conselho de administração da DeNA e será concluída em algumas semanas./TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

