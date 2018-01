SoftBank completa aquisição de US$ 31 bilhões da britânica ARM - Link - Estadão

Leia mais

Uma das maiores transações econômicas do mundo da tecnologia em 2016 chegou ao fim: nesta segunda-feira, 5, a japonesa SoftBank disse que encerrou o processo de aquisição da ARM Holdings, empresa responsável pela tecnologia de chips de mesmo nome, utilizados na maioria dos smartphones e tablets vendidos hoje em dia.

Segundo a japonesa, o valor final da transação ficou em US$ 31 bilhões – pouco menos que os US$ 32 bilhões originais anunciados pelas duas companhias em julho. Com o fim do processo de aquisição, a ARM será excluída da bolsa de Londres na próxima terça-feira, 6.

A aquisição da ARM faz parte da estratégia da japonesa para avançar no mercado de Internet das Coisas – um dos próximos mercados a serem explorados pela criadora de tecnologia para semicondutores, conforme revelou ao Estado em março o vice-presidente de marketing da empresa, Ian Ferguson.

O negócio é o maior já feito pela japonesa SoftBank, que atua nos mercados de tecnologia e telecomunicações. Seus investimentos são os mais variados: tem ativos na operadora norte-americana Sprint, participação na gigante chinesa de comércio eletrônico Alibaba e até investimentos no robô humanóide Pepper. A empresa, porém, não tinha uma grande presença na indústria de semicondutores.