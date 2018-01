SoftBank investe US$ 4 bilhões na fabricante de chips Nvidia - Link - Estadão

Robert Galbreaith/Reuters Placa com processador da NVidia para carros conectados

Leia mais

A SoftBank, empresa japonesa de telecomunicações que anunciou investimentos de US$ 100 milhões na startup brasileira 99, continua com os cofres abertos: nessa quarta-feira, 24, a agência de notícias Bloomberg publicou que a companhia comprou 4,9% da fabricante de chips norte-americana Nvidia.

O porcentual não é à toa: é o máximo permitido pela legislação americana para que um investidor compre de uma empresa sem precisar informar a transação às autoridades regulatórias. Segundo estimativas da Bloomberg, a SoftBank gastou US$ 4 bilhões pelos papeis da Nvidia.

Caso a movimentação seja confirmada, a SoftBank dá mais um passo para se tornar uma das principais investidoras do mercado de tecnologia nos próximos anos. No último sábado, a empresa oficializou a criação do Vision Fund, fundo de investimentos com US$ 93 bilhões em reservas e a participação de companhias como Apple, Qualcomm e Foxconn.

O investimento na Nvidia, porém, não faz parte dos aportes feitos pelo Vision Fund. A estratégia do fundo é aplicar recursos em startups e empresas que podem mudar o futuro em áreas como inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas e carros autônomos. A Nvidia tem investido pesadamente nesse último setor.

Após a divulgação da notícia, as ações da Nvidia subiram 3% na bolsa de Nova York, chegando a um recorde de US$ 141,07.

Fundado em 1981, o SoftBank é uma das maiores empresas de telecomunicações e internet do mundo. A empresa é dona da operadora japonesa de mesmo nome, além da operadora norte-americana Sprint. No ano passado, ela comprou a britânica ARM – responsável pela arquitetura dos processadores usados na maioria dos smartphones e tablets -- numa das maiores transações do setor de tecnologia do mundo, por US$ 31 bilhões.